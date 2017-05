Cúria promove Roda de Conversas sobre as reformas da Previdência e Trabalhista

Uma “Roda de Conversas” sobre as Reformas da Previdência Social e Reformas Trabalhistas, reuniu no dia 17 de maio, das 8h30 às 11h30, na Cúria Diocesana representantes dos Movimentos Sociais, Sindicais e Pastorais, para um importante debate.

Sensível ao grave momento social e político no país, a Diocese de Jundiaí abriu espaço para que diversas lideranças, que já se movimentam no sentido de dialogar com o governo federal sobre as Reformas em votação no Congresso Nacional.

A palestra sobre este impactante assunto, que serviu para esquentar o debate, foi ministrada pelo Sr. Paulo Matsushita, que é da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP).

Também fizeram falas sobre o assunto o Dr. Rodrigo Mendes Pereira, da Caritas, Fé Juncal, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região, Eliseu Silva Costa, do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí e Região, e o padre Leandro Megeto, representando o bispo Dom Vicente Costa.

É de conhecimento geral os impactos das Reformas na vida dos trabalhadores, dos aposentados, pensionistas e toda a sociedade brasileira.

Desta forma ao final deste importante debate foram tirados dois encaminhamentos: uma “Carta Aberta” à população explicando o lado negativo da Reforma, bem como votou o deputado federal representante da Região na Câmara Federal.

O outro encaminhamento é uma “Vigília Luminosa”, a ser realizada no dia 12 de junho às 19h30, no Coreto da Catedral, com entrega de informações à população, sobre as Reformas.

A Roda de Conversas foi promovida pela Diocese de Jundiaí, Movimento Intersindical, que reúne 17 Sindicatos, Pastoral Fé e Política e Conselho Diocesano de Leigos. É isso!

Reinaldo Oliveira