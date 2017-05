Rodoviária prende homem com munições

Homens da Polícia Militar Rodoviária detiveram um homem que portava várias munições de arma de fogo, de calibres 36 e 28. O acusado foi identificado pelas iniciais A.J.A., possui 50 anos e mora na cidade de Itaí/SP. Ele confessou ser o dono das munições e foi preso em flagrante delito, porém, na delegacia pagou fiança e foi liberado, mediante alvará de soltura para responder em liberdade.

A ação policial aconteceu por volta das 14h20 da última quarta-feira, quando policiais rodoviários desconfiaram de um veículo, ocupado por três homens, que passava pela Rodovia dos Bandeirantes, proximidades do Shopping Serra Azul, em Itupeva.

Ao efetuar busca pessoal, os policiais não localizaram nada, porém, ao vistoriar o veículo foram encontradas as munições. Um dos ocupantes assumiu ser o dono e disse que seus companheiros não sabiam da existência das mesmas. Ele disse, ainda, que usaria para caçar javalis no sítio onde mora, no interior de SP.

A.J.A recebeu voz de prisão por porte ilegal de munição e foi conduzido até a delegacia de polícia de Itupeva, onde foi apresentado ao delegado titular, Adalberto Ceolin, que ratificou a voz de prisão, arbitrando fiança no valor mil reais, que foi paga pelo acusado que foi liberado para responder o processo em liberdade.