1º Passeio Ciclístico do Maio Amarelo acontece neste domingo

A Prefeitura de Itupeva promove neste domingo (28) a primeira edição do Passei Ciclístico como parte das ações da campanha de conscientização no trânsito ‘Maio Amarelo’. Quem quiser participar precisa fazer a inscrição a partir das 7h do dia 28, no Parque da Cidade, localizado na Avenida Emílio Chechinato. As camisetas vão ser distribuídas para os 160 primeiros inscritos.

A ação é uma realização da Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e tem como objetivo chamar a atenção da população para o cuidado e redução dos acidentes de trânsito.

Trajeto – O percurso será de 10 quilômetros, partindo às 8h do Parque da Cidade, dia 28 (domingo). O trajeto envolve a estrada da Fazendinha, Monte Serrat e retorna pela avenida Nelson Gulla até o ponto de partida.

De acordo com levantamento nacional, os principais fatores que contribuem para o alto índice de mortes no trânsito são embriaguez, velocidade e desrespeito à sinalização. O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia.

Durante todo o mês de maio os agentes de trânsito promoveram ações de educação no trânsito, intensificadas nas ruas e escolas. O trabalho envolve uma Mini-Cidade (pista em que as crianças simulam trafegar por ruas e avenidas), blitze educativas e também o passeio ciclístico.