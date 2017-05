Basquete vence e se mantém na liderança da Liga

Sem dar chance para o adversário e, faltando apenas uma partida na primeira fase da Liga Metropolitana de Basquete, o time adulto masculino venceu mais uma, a quarta seguida, nesse último domingo (21) e confirmou sua liderança dentro do grupo.

Os itupevenses foram para Valinhos cientes que a boa fase já havia garantido, matematicamente, classificação para a próxima etapa da Liga e, contra o anfitrião Country Club, fizeram mais um bom jogo, vencendo por 66 a 43. Com a vitória, Itupeva segue líder do grupo e, faltando apenas um jogo, com grandes chances de se classificar em primeiro, o que levaria a um confronto contra o quarto colocado da Chave A, em partidas decididas em melhor de três.

O grupo de Itupeva conta ainda com Hortocity Basketball, Paulínia, S.E.S/Mogi Guaçu, AFB Campinas, Country Club Valinhos e Taquaral Campinas. Na outra chave, estão os times Cosmópolis Blue Wings, Mogi Mirim, Grizzalies Campinas, Círculo Militar de Campinas, Basquete IAPI, Santa Gertrudes e Hortolândia.

Já a jovem equipe sub-14 foi a Itatiba e acabou superada pela equipe da casa, sofrendo derrota por 40 a 24. Esse foi o segundo revés do time, que ainda não venceu na competição e segue em situação desconfortável no Grupo A, que conta também com o CCB, Valinhos, Clube Jundiaiense, Cosmópolis, Hípica, Rio Branco e Apabi-Itatiba. No grupo B estão as equipes Fonte São Paulo, Jaguariúna, Araras, Sesi Amoreiras, Paulínia Bears, Basquete Iapi e Cultura.

O próximo desafio do sub-14 é no sábado (27) contra o Clube Jundiaiense, em Jundiaí, às 8h30. O time adulto, já classificado, volta à quadra apenas no dia 4 de junho e fecha a primeira rodada jogando em casa, no Ginásio Dorival Raymundo, às 9h30, contra o AFB Campinas.

Na Liga Metropolitana de Basquete os times se enfrentam dentro da própria chave na primeira fase e se classificam os quatro primeiros de cada. Na segunda fase, playoffs de três jogos, com o primeiro de cada chave enfrentando o quarto da outra, e os segundos enfrentando os terceiros, que vão definir os classificados até a grande final.