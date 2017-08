Feminino sofre primeira derrota no adulto da Copa Itatiba

Depois de estrear com uma boa vitória na XIX Copa Itatiba de Voleibol ao vencer em casa o time de Porto Feliz, Itupeva foi a Itatiba nesse último domingo (22) e acabou superada pela equipe anfitriã que, inclusive, dá nome ao torneio.

Com parciais de 25 x 17, 25 x 17, 23 x 25 e 25 x 20, e resultado final de 3 sets a 1, foi a primeira derrota do time adulto que jogou apenas duas vezes pelo torneio até agora.

O time ainda não tem data para voltar à quadra pela Copa Itatiba e também aguarda a marcação do último jogo da Copa Sindvôlei, que vem sendo disputada em Jundiaí e na qual Itupeva já não briga mais pelo título, mas ainda tem chances de conquistar um terceiro lugar.

A XIX Copa Itatiba Regional de Voleibol conta com as categorias Iniciante, Pré-mirim, Mirim, Infantil, Infanto, Juvenil, Sub-12, Sub-22, Sub-23, Adulto, Master (A) e Máster (B), tanto no masculino como no feminino e Itupeva disputa apenas nas categorias Mirim e Adulto, em ambos os sexos. O torneio é realizado durante quase todo o ano, iniciando em abril e seguindo até novembro.

No feminino, Itupeva conta com uma vitória e uma derrota no adulto, e uma vitória em três jogos, no mirim.