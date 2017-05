Itupeva inicia Semana Mundial do Brincar com atividades em diversos locais

Com a proposta de resgatar as brincadeiras que perdem espaço hoje em dia, A Prefeitura de Itupeva promove nos próximos dias a ‘Semana Mundial do Brincar’, que vai até domingo (28). Nesta segunda-feira (22) as atividades aconteceram no HTPC, na Unidade Saúde da Família Santa Elisa, na Unidade Saúde da Família Vila São João e no Centro de Especialidades.

“Várias secretarias estão colaborando para que essa semana acontecesse. As brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças”, comentou o Prefeito Marcão Marchi.

O projeto é organizado pelo Comitê Municipal do Programa Primeiríssima Infância e envolve as Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, Esportes e Lazer, no qual pretendem estimular as atividades lúdicas, instigar a reflexão entre pais, educadores e mostrar a importância da brincadeira na formação do ser humano.

“A Semana Mundial do Brincar é para chamar a atenção da sociedade sobre a importância do brincar para a saúde física e mental, ressalto que adultos e crianças precisam brincar mais” afirmou Vera Bruder, articuladora do Comitê Municipal do Primeiríssima Infância.

Os pais participaram e aprovaram o programa. “É bom para dar uma quebrada no gelo, vivemos no dia a dia correndo, essa ação serve como exemplo para os pais brincarem mais com os filhos”, falou José Roberto Andrietti, pai da Ana Júlia.

“A ação serve para colocar em nossa mente que a brincadeira ajuda no desenvolvimento das crianças, neste mundo corrido precisamos achar tempo para ficarmos mais juntinho deles e aproveitar a cada segundo”, declarou Fernanda Galati, mãe do Lorenzo.