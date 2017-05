Prefeito é convidado para entrega de medalhas a policiais

Na tarde desta segunda-feira (22/05) o prefeito Marcão Marchi participou da solenidade de valorização do Policial Militar e outorga da medalha constitucionalista núcleo MMDC, referente a Jundiaí.

O evento aconteceu no prédio da Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em Jundiaí e contou com a presença de diversas autoridades militares, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros.

Estavam presentes prefeitos da região e os deputados Miguel Haddad (federal), Cauê Macris, Junior Aprillanti e coronel Telhada (estaduais).