Polícia Civil tenta identificar corpo encontrado no Rio Jundiaí

O setor de investigações da Policia Civil de Itupeva, comandado pelo Delegado Titular, Adalberto Ceolin, e pelo investigador chefe, Vanderlei, tenta identificar o corpo de um homem, que foi localizado no Rio Jundiaí. O encontro do cadáver aconteceu na tarde da última sexta-feira 19, no bairro do Quilombo, em Itupeva.

O corpo, em adiantado estado de decomposição, foi retirado do rio pela equipe do sargento Ortiz, do Corpo de Bombeiros de Itupeva e preservado até achegada da Polícia Científica pela equipe do cabo Godoi, do 2º Pelotão de Polícia Militar de Itupeva. Após realizarem todos os procedimentos, os peritos liberaram o cadáver, que foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jundiaí.

O Delegado Adalberto Ceolin compareceu ao local, acompanhado do chefe de investigação Vanderlei e do escrivão Renato. Ceolin acredita que o corpo pode ser de outra cidade e devido o volume de água do rio ter aumentando, desceu junto da correnteza e parou no bairro do Quilombo, onde foi localizado.

A Polícia, agora, trabalha para identificar o corpo e descobrir qual a causa da morte.

Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a polícia na identificação, compareça à Delegacia de Polícia de Itupeva, localizada na Avenida Guanabara, no Jardim São Vicente ou entre em contato por meio do telefone 4591-1101.