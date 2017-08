Alemães constroem “cervejoduto” para festival de música

Sistema subterrâneo com 7 km deve transportar 400 mil litros de bebida e abastecer o Wacken Open Air, maior evento de heavy metal do mundo. Consumo médio de cerveja durante festival é de 5,1 litros por pessoa.Os organizadores do Wacken Open Air, o maior festival de heavy metal do mundo, preveem um consumo tão alto de cerveja que construíram uma rede de dutos subterrâneos para transportar a bebida.

O “cervejoduto” na cidade de Wacken, no norte da Alemanha, vai transportar cerca de 400 mil litros de cerveja e deve atender a todos os pontos de venda de bebidas do evento, que ocorre há mais de duas décadas na pequena cidade alemã de Wacken. Ele tem pressão suficiente para encher seis copos de cerveja em seis segundos.

O sistema de tubulação funciona por meio de uma rede de sete quilômetros de canais, enterrados a uma profundidade de 80 centímetros. Dessa forma, a área que o festival ocupa pode ser usada normalmente durante o resto do ano.

Cada um dos 75 mil fãs de heavy metal que comparecem ao evento de música todos os anos consome, em média, cerca de 5,1 litros de cerveja durante os três dias de shows, segundo estimativa do portal alemão de estatísticas Statista. Em comparação, o consumo no Rock am Ring, o maior festival de rock da Alemanha, é de 3,1 litros por pessoa.

De acordo com a porta-voz Frederike Arns, o “cervejoduto” foi construído para evitar que o terreno continuasse sendo destruído pelos pesados caminhões que transportavam a cerveja.

“Dessa forma, não precisaremos mais distribuir os carregamentos cheios de barris de cerveja pelo local todos os dias”, disse a funcionária à agência de notícias DPA.

Além da construção do novo sistema de dutos, os organizadores informaram que melhoraram o sistema de drenagem do local – mas prometeram aos fãs que sua valiosa lama está garantida.

Neste ano, o Wacken Open Air acontece de 3 a 5 de agosto com uma programação que promete 150 shows. Entre as bandas e artistas confirmados estão Megadeth, Alice Cooper, Marilyn Manson, Trivium, Accept, Status Quo e Turbonegro.

Deutsche Welle