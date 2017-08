Campeonatos municipais começam essa semana

A espera finalmente acabou e a expectativa pela espera do início dos disputados campeonatos de futebol da Prefeitura de Itupeva será correspondida a partir já dessa quinta-feira (25) com o início do 30º Campeonato de Futsal da 2ª Divisão, no Ginásio Dorival Raymundo. No final de semana também estreiam o 26º Veterano e o 27º Industrial, torneios disputados no Centro de Lazer do Trabalhador (Campão) e no Centro Esportivo Santa Elisa.

30º Campeonato Principal de Futsal (2ª Divisão): 25 de maio – quinta-feira

Um dos campeonatos mais procurados e que garante o acesso à primeira divisão do futsal para os vencedores, esse ano a 2ª Divisão do Futsal reúne 31 equipes, divididas em 7 grupos na luta pela conquista não apenas do título, mas também da chance de subir para a elite do futsal itupevense.

Na primeira fase, os times se enfrentam dentro das chaves e se classificam os dois melhores de cada uma, além dos dois melhores terceiros colocados nas chaves B, D e F, que contam com 5 times por grupo, ao contrário dos restantes, que têm apenas 4.

A rodada de abertura, na quinta-feira (25) é às 19h, com Leicester enfrentando Paulista Havaí. Na sequência, às 20h, o La Coruña joga contra o União Quilombo e, às 21h, Fortaleza e Lazio fecham o primeiro dia de confrontos.

A rodada continua na sexta-feira (26) Guacuri e Atlético Santa Helena se enfrentam às 19h, Bairro Preto e União Beira Rio/PSG jogam às 20h, e Cruzeiro fecha o dia contra o M.D.V. às 21h.

A primeira rodada termina no sábado, com quatro jogos: Itupeva Audax contra União da Nova, às 18h; Unidos pela Amizade contra o Ajax, às 19; Monte Serrat Jr. contra Grêmio Itupeva, às 20h; e 100 Futuro contra o Atlético UBR, às 21h. A tabela completa pode ser conferida no link: http://www.webcup.com.br/campeonato/30o-campeonato-principal-de-futsal—2a-divisao-2017-1494706533

27º Campeonato Industrial: 27 de maio – sábado

No sábado (27) é a vez dos times das empresas do município entrarem em campo na busca pelo título. O torneio reúne 17 times (o LCI desistiu) e classifica os dois primeiros de cada um dos quatro grupos.

A abertura do torneio, no sábado (27) é às 14h, no Centro de Lazer do Trabalhador (Campão), com a partida entre LCI e Cliptech. Fareva e A. Azevedo fazem a segunda partida no Campão, às 15h30.

Enquanto isso, no CE Santa Elisa, Finepack e Buono Gel se enfrentam, às 14h15. Às 15h30, Alpino e VTC fecham a primeira rodada. A tabela completa de jogos pode ser conferida no link: http://www.webcup.com.br/campeonato/27-campeonato-industrial-de-futebol-1494990284

26º Campeonato Veterano: 27 de maio – sábado

Ainda no sábado (27) o Campão também será palco do início da primeira rodada do Campeonato Veterano, que conta com 15 equipes divididas em dois grupos, sendo que as quatro primeiras de cada uma se classificam para a próxima fase.

O primeiro jogo é entre ACR Bom Jesus e Itupeva, às 18h30, seguido por América FC e Máster União 3P, às 20h.

A rodada continua no domingo, 28, às 8h30, Gati e Wogel FC, e às 10h, Juventus contra Água Fresca, ambos os jogos no campão.

Já o C. E. Santa Elisa recebe as partidas entre Sampaio Correa e Flamengo, às 8h45; e Guacuri e União Beira Rio, às 10h15. As tabelas completas estão no link: http://www.webcup.com.br/campeonato/26o-campeonato-veterano-1493927382

30º Campeonato Principal de Futsal (1ª Divisão): 3 de junho – sábado

A elite do futsal itupevense terá ainda uma semana para se preparar para a aguardada estreia. O campeonato começa no próximo sábado (3) a partir das 19h.

Com 10 times, a primeira divisão conta com 2 grupos, sendo que os quatro primeiros de cada se classificam para a fase seguinte.

A primeira partida é às 19h, entre Fúria Negra e América FC. Às 20h, Santa Elisa enfrenta o B.D.N. e, às 21h, União São João fecha a rodada contra o Real Madri. A Tabela completa pode ser consultada no link: http://www.webcup.com.br/campeonato/30o-campeonato-principal-de-futsal–1a-divisao-1494466666