Crianças se divertem na Semana do Brincar

Nesta quarta-feira (24), as profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) Rio das Pedras promoveram muitas brincadeiras para aproximadamente 50 crianças. As atividades fazem parte da programação da Semana Mundial do Brincar, que teve início dia 21 e se estende até o próximo dia 28 (domingo).

Entre as brincadeiras executadas na unidade do bairro Rio das Pedras, as crianças se divertiram pulando corda, amarelinha, jogando dominó e no bambolê. Todas também ganharam doces, pipocas e sucos. “Eles vivem muito fechado e é bom ter espaço para que as crianças possam brincar. Essas ações ajudam no desenvolvimento e relacionamento das crianças”, ressaltou Maria Rita Messias, mãe do Victor Hugo.

Na Creche Municipal Virginia Tosi Poli, no bairro do Monte Serrat, e na Creche Municipal do Guanabara, as crianças também participaram do programa, brincando de mini vôlei, brincadeira da latinha, boliche, pintura no rosto e danças infantis. “Vejo esses programas como essencial para as crianças, também tive a oportunidade de ver o desenvolvimento da minha filha na creche, brincar é muito bom e ajuda a fazer amigos”, comentou Vanessa Martins, mãe da Nicole.

Já no CRÁS Central e no CRÁS Hortênsias as crianças responderam um questionário sobre brinquedos e brincadeiras.

Realizada pela Prefeitura de Itupeva, a ‘Semana Mundial do Brincar’ teve início dia 21 de maio se estende até o próximo dia 28. A organização é do Comitê Municipal do Programa Primeiríssima Infância, envolvendo também as secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, Esportes e Lazer.

Confira as próximas ações:

25/05 (quinta-feira)

Unidade Saúde da Família Santa Elisa – Brincadeiras envolvendo os profissionais da saúde e pacientes;

Unidade Saúde da Família Rio das Pedras – Na sala de espera do pediatra acontecerá contação de histórias e jogos com a participação dos pais;

Unidade Básica de Saúde Medeiros – Brincadeiras de roda e contação de histórias;

Unidade Básica de Saúde Chave – Brincadeiras de roda;

Unidade Saúde da Família Vila São João – Das 14h às 16h haverá contação de histórias e brincadeiras com as crianças da sala de recepção.

26/05 (sexta-feira)

Unidade Saúde da Família Santa Elisa: contação de história e oficina do brincar;

Unidade Saúde da Família Rio das Pedras – Na sala de espera do pediatra acontecerá contação de histórias e jogos com a participação dos pais;

Unidade Saúde da Família Santa Fé, às 9h – Teatro e contação de história;

Unidade Saúde da Família Vila São João – Às 9h haverá brincadeiras com as crianças.