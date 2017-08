Dia do Desafio: 31 de maio é dia de se mexer

Faltando uma semana para o Dia do Desafio, realizado sempre na última quarta-feira de maio, neste ano no dia 31, a contagem regressiva já começou e Itupeva continua os preparativos para marcar mais uma vez sua participação no evento.

Sob a coordenação da secretaria de Esportes e Lazer, diversos setores já estão sendo articulados, como secretarias municipais, academias, empresas, associações, tudo para que Itupeva possa fazer dessa a sua mais relevante participação no evento.

A proposta do Dia do Desafio é incentivar as pessoas à prática de atividades físicas, chamando a atenção para a importância dos exercícios na manutenção da saúde, na melhora da qualidade de vida e também na integração da comunidade.

O objetivo é que as pessoas realizem pelo menos 15 minutos de atividades, valendo qualquer tipo de exercício, como esportes coletivos, (futebol, basquete, vôlei); esportes individuais (ginástica, natação, tênis, artes marciais, etc.); atividades recreativas (caminhar, andar de bicicleta, dançar, etc.); entre tantas outras.

As atividades podem ser feitas nas escolas, indústrias, academias, associações ou até mesmo nos espaços públicos como praças, parques, na rua, condomínios ou em casa, mas para que seja válido para o registro geral da cidade, é necessário que quem aderir ao evento informe sua participação na Central de Registros de Participantes, que fica na Secretaria de Esportes e Lazer, no Ginásio municipal Dorival Raymundo.

O registro pode ser feito pessoalmente, por telefone, no 4591-1214, ou pelo e-mail sec.esportes@itupeva.sp.gov.br), das 0h às 20h do dia 31.

Sobre o Dia do Desafio

Essa é a 23ª edição do Dia do Desafio – Você se mexe e o mundo mexe junto. Criado na década de 80 no Canadá, promovido mundialmente pela TAFISA – The Association for International Sport for All e realizado no Brasil desde 1995 pelo Sesc-SP, que passou a coordenar o evento em todo o continente americano a partir de 2000, é a maior campanha do mundo para incentivo à prática regular de atividade e esporte, com o objetivo de propor uma competição amigável entre as pessoas, organizações e cidades. No ano passado, a atividade contou com mais de 48 milhões e 100 mil participantes, de 3.697 cidades em 20 países diferentes.

Esse ano, Itupeva disputa com Pacho, uma pequena cidade colombiana com menos de 30 mil habitantes e localizada a 88 quilômetros da capital Bogotá.

Mais informações sobre o Dia do Desafio podem ser obtidas no site oficial, na página de Itupeva: www.sescsp.org.br/diadodesafio/itupeva