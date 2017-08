Dia Mundial sem Tabaco será marcado por evento em Itupeva

Todos os anos, o dia 31 de maio é marcado por ações do ‘Dia Mundial sem Tabaco’. A Prefeitura de Itupeva realizará um evento no domingo (28), no Parque da Cidade, com início às 8h e termino às 14h. O Tema escolhido para 2017 é ‘Tabaco: uma ameaça ao desenvolvimento’. No Brasil, essa campanha é coordenada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Além de apresentar o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, haverá uma tenda sob coordenação do setor de Saúde Mental com equipes dando orientações sobre os malefícios do tabagismo, locais de tratamento, distribuição de material educativo e ainda um teste que estima o grau de dependência da nicotina.

“Todos sabemos do enorme número de doenças que o tabaco traz para a saúde, entre eles estão a hipertensão arterial, aneurisma, úlceras, infecções respiratórias, trombose, osteoporose, catarata, impotência sexual, infertilidade, menopausa precoce e complicações na gravidez, além de ter menos resistência física e pior desempenho na vida esportiva e sexual”, explicou Kauê Chinarelli, gestor do Programa Tabagismo.

A campanha esse ano traz uma ótica dos problemas que atingem não somente os tabagistas, mas sim agravos que afetam todo um planeta.