Ecobarganha desta sexta é no Quilombo

Nesta sexta-feira (26), das 9h às 14h, a Emefei Fazenda Quilombo, localizada no bairro que dá nome à escola, recebe a Ecobarganha. O programa desenvolvido pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, é responsável por retirar do meio ambiente o óleo de cozinha usado. Para incentivar as pessoas a participarem da iniciativa, a cada dois litros de óleo entregue é oferecido um litro de produto de limpeza.

Qualquer pessoa pode participar. O óleo de cozinha usado deve ser entregue em uma garrafa. “Nós já passamos por algumas escolas desde o início do ano, mas vale ressaltar que o óleo também pode ser levado ao Posto de Entrega Voluntária (PEV), na sede da secretaria”, explicou Renato Gonçalves, secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente fica localizada na Rua Professor José Leme do Prado Filho, 173, no Jardim Nova Itupeva, na Chácara do Abobrinha.