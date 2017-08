Equipe de Ginástica de Itupeva participa de treinamento em Cotia

Na última quinta-feira (18) as meninas da equipe de Ginástica da Prefeitura de Itupeva participaram de um treinamento com a Confederação de Ginástica Estética de Grupo, coordenada por Zeza Belafronte, na cidade de Cotia, em São Paulo.

A visita teve como objetivo aprimorar o treinamento da equipe de ginástica itupevense, oferecendo também uma oportunidade para a troca de experiências. A cidade de Cotia é uma grande referência na modalidade, com a professora Zeza Belafronte como treinadora desde 2000 e com conquistas importantes como o tetracampeonato nos Jogos Regionais, o vice-campeonato nos Jogos Abertos e 5º lugar no 1º Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica.

“Agradeço especialmente a Zeza, por nos receber, e toda a sua equipe, que trataram nossas alunas com muito carinho e foram muito prestativas”, comentou o professor Anderson Redressi.

Participaram do treino as alunas Bianca Melo Pessoa, Bruna Éllen da Silva Aguiar, Gabriela Siqueira de Oliveira, Gabriella Ranéa de Luccia, Karen Daniela Castañeda Camelo, Laís Yumi Atanazio Kikuta, Laysa Belizario Santana, Luiza Barbi Porphirio, Mel Aschenbrenner Contine, Thaís Vergari e Yasmin Agatha Acosta.

As aulas de ginástica são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Itupeva, por meio da secretaria de Esportes e Lazer. Mais informações podem ser obtidas na secretaria, que fica no ginásio Dorival Raymundo, ou pelo telefone 4591-1214.