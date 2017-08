Futsal encara o líder na Copa Lance Livre

O time de futsal masculino da Prefeitura de Itupeva entra em quadra nessa quarta-feira (24) para realizar o que muitos podem considerar uma missão impossível. Derrotar a equipe do líder Colorado, o único time ainda invicto da Copa Lance Livre e que venceu a última partida por 18 a 4 contra Valinhos.

O jogo começa às 20h no Bolão e coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos no campeonato. Enquanto Itupeva tem 8 pontos em 5 jogos e ainda 12 pontos em disputa, precisa da vitória para continuar sonhando chegar entre os quatro primeiros; o Colorado, com apenas dois confrontos a fazer, tem 18 pontos, e busca vencer para garantir a classificação antecipada para as semifinais.

“Essa será uma disputa muito árdua. Infelizmente no jogo passado atuamos sem o padrão que vínhamos apresentando na temporada e perdemos em casa”, declarou o técnico do time, o professor Cláudio Siani, da secretaria de Esportes e Lazer.

O elenco itupevense é formado apenas por atletas da cidade: Rômulo e Bertão (goleiros), Lucas Leandro, Gustavo Lima, Guilherme Ito, Gabriel Fernandes, Lucas Paixão, Renan Randa, Davi Boleta, Everton Alves (Preto do Monte), Vinícius Teixeira, Júlio Cesar, Thiago Romera, Alexandre Silva, Leonardo Machado. O técnico Cláudio conta com a assistência dos também professores Glauco R. Siveira, Oscar Zacarias (Tilão), e do coordenador da modalidade na Prefeitura e técnico do time feminino, Rafael Betelli.