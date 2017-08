Open de Jiu-Jitsu reúne centenas de atletas em Itupeva

No último domingo (21) o Ginásio Dorival Raymundo sediou mais um grande evento esportivo na cidade: o II Open de Jiu-Jitsu. Realizado pela ONG O SACI (Organização Social de Apoio à Cultura de Itupeva) e a academia Aliança, com apoio da Prefeitura de Itupeva, o evento reuniu centenas de atletas em várias disputas por medalhas.

O evento foi realizado para incentivar os atletas regionais e contou com participação de competidores de várias cidades nas categorias juvenil, adulto e master. Toda a renda gerada no Open será destinada a projetos sociais de capoeira e jiu-jitsu, de Itupeva.

“O resultado foi bom, aprendemos muito com essa edição. Com certeza, no próximo teremos um evento ainda melhor”, avaliou o Coordenador Técnico da O SACI, Denis Andrade Lopes.

Confira as classificações finais e os vencedores:

Feminino/Adulto (ABS) – Absoluto/Branca

1º) Maria Carolina

2º) Cristina dos Santos de Souza Oliveira – (Barbosa JJ)

3º) Liliane de Souza Lima – (Herman Gutierrez) / Janaine

Masculino/Adulto (ABS) Branca/Absoluto

1º) Paulo Henrique da Silva – (Nine Nine)

2º) Guilherme Estanislau – (Nine Nine)

3º) Felipe Mauricio dos Santos – (Forja V2 BJJ Team) / Vinicius Maziero Oliveira – (Tozi Jiu-Jitsu)

Masculino/Adulto (ABS) Azul/Absoluto

1º) João Victor Ovando Vieira – (Tozi Jiu Jitsu)

2º) Matheus Dos Santos Araujo – (Robson Moura)

3º) Thiago Monteiro Buonociello – (Filipe Vieira) / Wellington Leandro – (Checkmat)

Masculino/Adulto (ABS) Roxa/Absoluto

1º) Andre Luiz Novais Porfirio – (PSLPB Cicero Costha)

2º) Murilo Lopes Nascimento – (Zenith)

3º) Fernando Jj Cantareira – (Crispim Team ) / Dener Zulato – (Barbosa JJ)

Masculino/Master ABS/Branca/Absoluto

1º) Humberto Cintra Rios do Nascimento – (NS Brotherhood)

2º) Cloves Antonio da Silva – (Filipe Vieira)

3º) Alexandre Ronaldo do Nascimento – (PSLPB Cicero Costha) / Vinicius Trento Nuevo – (Tozi Jiu-Jitsu)

Masculino/Master ABS/Azul/Absoluto

1º) Danilo Luz dos Santos – (Barbosa JJ)

2º) Francisco Rodrigues – (Rafamarques)

3º) Fabio Alessandro Verona / Fabio Leite – (Herman Gutierrez)

Masculino/Master ABS/Roxa/Absoluto

1º) Robson Aparecido Dos Santos – (Tozi Jiu Jitsu)

2º) João Paulo Dos Santos – (PSLPB Cicero Costha)

3º) Adriano Ramos Quinzote – (Barbosa JJ) / Alessandro Marques Garcia – (Barbosa JJ)

Para saber mais sobre a ONG O SACI e o trabalho social que realiza, basta entrar em contato com Denis pelo telefone: 99888-4791 ou na Rua Alberto Mondim, 88 – Parque das Hortênsias.