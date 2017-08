Prefeitura realiza projeto Nutrição e Saúde em Itupeva

A Prefeitura de Itupeva lança no próximo dia 2 (sexta-feira) o projeto ‘Nutrição e Saúde’. A ação vai acontecer na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Rio das Pedras, a partir das 8h. As pessoas inscritas para participar terão três meses para perder peso, sempre com acompanhamento profissional e todas as orientações. Aqueles que conseguirem atingir as maiores reduções receberão prêmios.

“Temos preocupação com a saúde das pessoas que estão acima do peso. Muitas vezes elas não se dão conta do mal que isso acarreta, pois a obesidade pode trazer sérios problemas no futuro”, comentou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

A primeira atividade será uma palestra, ministrada pela nutricionista Linéia Muzel Rodrigues. Todos os participantes passarão também por uma avaliação de medidas antropométricas (Altura, Peso e IMC).

Com duração de três meses, o projeto premiará os cinco participantes que perderem mais peso. Os contemplados ganharão brindes como bolsa,garrafas térmicas e centrífuga, entre outros prêmios.

A ação acontecerá sempre às sextas-feiras com participação de educadores físicos, que orientarão as atividades – alongamento, caminhadas e Zumba, entre outras.

Para participar, basta acompanhar a palestra e fazer a avaliação. A USF Rio das Pedras fica na rua Lúcia de Queiroz Guimarães, sem número, bairro Rio das Pedras. Para mais informações, basta ligar no telefone (11) 4496-4142.