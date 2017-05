1º Passeio Ciclístico do Maio Amarelo beneficiará Fundo Social de Solidariedade

A Prefeitura de Itupeva promove neste domingo (28) o 1º Passeio Ciclístico do Maio Amarelo. Além da questão da conscientização no trânsito, o evento também promoverá a questão social, já que para participar, a pessoa pode doar um litro de leite ou 1kg de farinha de trigo, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade.

“Nossa missão é sempre ajudar toda a população itupevense. Aproveitamos a oportunidade para exercer a solidariedade em benefício das famílias carentes e instituições cadastradas no Fundo Social de Solidariedade”, declarou o prefeito Marcão Marchi.

Quem quiser participar precisa fazer a inscrição a partir das 7h do dia 28, no Parque da Cidade, localizado na Avenida Emílio Chechinato. As camisetas vão ser distribuídas para os 160 primeiros inscritos.

A ação é uma realização da Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e tem como objetivo chamar a atenção da população para o cuidado e redução dos acidentes de trânsito.

Trajeto - O percurso será de 10 quilômetros, partindo às 8h do Parque da Cidade, dia 28 (domingo). O trajeto envolve a estrada da Fazendinha, Monte Serrat e retorna pela avenida Nelson Gulla até o ponto de partida.