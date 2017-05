Florâmina realizará Dança Circular com fogueira

O mês de junho vem chegando para aquecer o inverno em 2017, e a Florânima- Estação Saúde, espaço dedicado à saúde integral e autoconhecimento, localizado na Rua Santa Isabel, 50, em Itupeva, realizará no dia 22 do mês que vem o “Dança Circular: Aquecendo o Inverno na Fogueira de São João”.

Este será mais um evento realizado pela Florâmina com a Dança Circular Sagrada, assim como o Festival Budista Vesak, que foi um sucesso contando com a participação de cerca de 30 pessoas. Mais uma vez a Estação Saúde abrirá suas portas em um evento aberto, oferecendo o quentão e o vinho quente. Quem participar deve levar um prato doce ou salgado e a contribuição (não obrigatória) com a quantia de 20 reais.

A profissional renomada de Dança Circular Sagrada, Bia Esteves, formada com professores norte-americanos e europeus, levará para a Fogueira de São João todas as suas histórias e os benefícios trazidos pela a atividade.

“Será uma noite para compartilharmos a alegria de nossa amizade e uma oportunidade para reforçar nosso propósito de construir um mundo onde o cuidar amoroso da Terra e do outro seja a prioridade de nossa vida”, destaca Elcira Bragatto, uma das proprietárias da Florânima, que ainda faz o convite para a população de Itupeva participar: “Gostaria de convidar a população de Itupeva, que já nos acolhe com tanto carinho, a celebrar mais uma data importante conosco, garanto que não irão se arrepender.”.

A celebração o “Dança Circular: Aquecendo o Inverno na Fogueira de São João” acontecerá em 22 de junho, a partir das 19h30 na Florânima-Estação Saúde, que fica na Rua Santa Isabel, 50, em Itupeva.