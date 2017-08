Grito dos Excluídos 2017 tem como lema “Por Justiça e Democracia a luta é todo dia”

Num momento de grave tensão social e política, o Grito dos Excluídos segue cumprindo sua função de mobilizar e levar as demandas do povo às ruas, no dia 7 de setembro, trazendo para a 23ª edição o tema “Vida em primeiro lugar”, e o lema “Por Justiça e Democracia a luta é todo dia”.

Por este motivo, de 19 a 21 de maio, os Articuladores Nacional do Grito dos Excluídos, de 16 Estados, estiveram reunidos em São Paulo, para a troca de informação/formação, consciência e resgate de valores, alimentando o sonho e as utopias.

O Encontro teve início com os Articuladores fazendo partilha de como foram os Gritos da 22ª edição em suas localidades. Em seguida Nalu Faria, da Marcha Mundial das Mulheres, falou da conjuntura atual, das lutas, desafios e articulações, a partir das informações ditas pelos articuladores.

No dia 20 com inspiração em falas da Rosilene Wanseto, do Jubileu Brasil, do Frei Elavio Dotto, da Comissão 8 das Pastorais Sociais da CNBB e Alessandra Miranda, da Cáritas Nacional, o debate, em forma de Rodas de Conversas, foi sobre três temas: Democracia, Direitos e Lutas.

No dia 21, dia do encerramento, foram abordados os eixos, objetivos, simbologia, pré-gritos, materiais, os encaminhamentos, informes gerais, avaliação e a mística. Importante lembrar que os materiais para apoio já podem ser solicitados para a Secretaria do Grito Nacional.

A 23ª edição do Grito dos Excluídos é realizada nos Pré-Gritos que são realizados nos Estados, antecedendo o grande momento de manifestação nacional, que acontece no dia 7 de setembro. É isso!

Reinaldo Oliveira