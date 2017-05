Prefeito dá início ao programa ‘Olhos do Futuro’

A rotina dos alunos da rede municipal de ensino de Itupeva foi quebrada nesta sexta-feira (26), com um passeio de ônibus até o Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida. Lá elas ficaram curiosas com o equipamento que realiza o exame oftalmológico e com a aplicação do colírio. Tudo fez parte do programa ‘Olhos do Futuro’, iniciado pelo prefeito Marcão Marchi e que atendeu no primeiro dia 300 crianças de 6 a 10 anos.

O prefeito esteve no hospital e conversou com os alunos, professores e funcionários do hospital. “Muitas vezes os professores notavam em aula alguma dificuldade no aprendizado da criança. Por isso escolhemos essa idade para beneficiar”, acrescentou o prefeito.

O programa consiste em oferecer gratuitamente os exames oftalmológicos para mais de 2,5 mil crianças da rede municipal de ensino. Os alunos identificados com alguma deficiência visual vão receber os óculos, doados pela fábrica Hot Buttered (HB), instalada em Itupeva. Essa é uma iniciativa das Secretarias de Desenvolvimento Social e Educação e Cultura, Fundo Social de Solidariedade e o Hospital Municipal.

“Fizemos contato com a HB, que é conhecida mundialmente, e ela se prontificou em ajudar as nossas crianças. Pensamos numa ação que beneficiará exclusivamente nossos alunos”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

Parceria – A ação contou ainda com a parceria da empresa APGP (Associação Paulista de Gestão Pública), que administra o Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida e indicou os profissionais que realizaram os exames.

Durante o dia todo houve distribuição de pipocas, cama elástica e brinquedos infláveis.

O programa Olhos do Futuro acontece sempre na última sexta-feira de cada mês e atenderá as 16 escolas da rede municipal, totalizando 2570 crianças.