Prefeito vai ao COPOM da PM em São Paulo

O Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo (Copom) é o cérebro da atuação na segurança pública paulista. Lá funcionam o sistema de monitoramento da capital, recebimento das ocorrências e a integração das ações entre a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e CET.

Convidado pelo comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior, tenente-coronel Henrique Neto, o prefeito Marcão Marchi conheceu todo este trabalho no final da tarde de quinta-feira (25) e os avanços tecnológicos que poderão ser aplicados nas áreas de Trânsito e Segurança de Itupeva.

“Estamos renovando o convênio de trânsito com a Polícia Militar para atuação conjunta em nosso município. Dentro de cada competência, agentes de trânsito, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e PM, vamos buscar atender cada vez melhor as questões de segurança viária e de segurança pública da nossa população de forma inteligente e integrada”, destacou o prefeito.

Participaram do encontro em São Paulo o major Borges, o capitães Morales e Carlucci, o secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, Renato Gonçalves, e a secretária adjunta, Regina Romão.