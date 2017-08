Região recebe modernas instalações Neonatais

A inauguração das novas instalações no Hospital Universitário de Jundiaí, aconteceu no dia 25 de maio, com a presença de autoridades da Região. As obras tiveram um aporte de R$ 719 mil vindos de convenio com o Ministério da Saúde, através do Programa Rede Cegonha e Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Obra contempla sala de amamentação, sala com visão panorâmica para que a equipe médica acompanhe toda operação da UTI Neonatal, bancada central e outras melhorias. A melhoria no acolhimento prestado às mães e bebês de Jundiaí e região que necessitam de atendimento de alta complexidade tem um avanço significativo com a entrega da reestruturação e reforma da UCIN (Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais) do Hospital Universitário de Jundiaí (HU). A solenidade de entrega teve as presenças do prefeito Luiz Fernando Machado, do gestor de promoção da Saúde, Vagner Vilela Cunha, vereadores e outras autoridades da Região.

O investimento exclusivamente de adequações de infraestrutura foi de aproximadamente R$ 719.000,00 (setecentos e dezenove mil reais), sendo 54% de verba oriunda do Ministério da Saúde e 46% da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). “Entregar à cidade um novo espaço para tratamento de bebês portadores de doenças de alta complexidade representa para nós motivo de júbilo e orgulho, por estarmos convictos de trilhar um caminho honesto e humanístico em prol da sociedade”, ressaltou o Dr. Edmir Américo Lourenço, diretor da FMJ.

A UCIN do HU conta com 25 leitos, sendo: dez de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal); dez de Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCI Convencional); e cinco de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCU Canguru). A estrutura atual tem ocupação média em torno de 90%, sendo a área total de 298,93 metros quadrados.

Dentre as melhorias realizadas, estão a construção de bancada central, que permite que a enfermagem realize o acompanhamento dos leitos em 360º; a criação de uma sala em nível superior com vidros, que permite o acompanhamento de toda operação por parte da equipe médica; sala de acolhimento para atender pais/responsáveis; instalação de modernas réguas hospitalares na cabeceira dos leitos que permitem melhor organização dos equipamentos e maior agilidade no atendimento; readequação da sala de conforto da equipe médica; substituição por lâmpadas de led, dentre outras.

O Hospital Universitário é referência no atendimento materno e infantil do Sistema Único de Saúde (SUS), presta assistência hospitalar para uma população estimada de 900 mil habitantes, abrangendo os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Cabreúva e Jarinu. De Itupeva estiveram presente a diretora de Saúde, Lucia Chechinato e Maria Elisa Baron Vanini, o conselheiro de Saúde, Orlando Paggiaro e Reinaldo Oliveira. É isso!

Reinaldo Oliveira

(Com informações da Assessoria de Imprensa do HU)