Seguem aceleradas as obras do novo Espaço de Cultura

A Prefeitura de Itupeva está recuperando o espaço da antiga estação ferroviária, no centro da cidade, para instalação da nova biblioteca municipal e também do novo museu. Com localização estratégica, o imóvel que permaneceu abandonado por vários anos está sendo recuperado e quase pronto para receber a população e os turistas.

“Para colocar a cidade de volta nos trilhos do desenvolvimento, este é o jeito da nova administração: trabalho e respeito com o cidadão e com o patrimônio público”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

Todo o acervo do museu e da biblioteca, que tem mais de 10 mil títulos, está sendo catalogado e organizado para a inauguração. O local terá o nome de Espaço de Cultura e a data para inauguração será divulgada em breve pela Secretaria de Educação e Cultura.

No antigo local de funcionamento da biblioteca, o prédio do HTPC, funcionará a nova sede da Secretaria de Educação e Cultura. Até então, toda a estrutura e funcionários estavam em um imóvel alugado e passarão para um prédio da Prefeitura, sem custo algum.

Essa mudança representa uma economia significativa de recursos para serem investidos, por exemplo, na geração de novas vagas em creche.