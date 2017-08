Servidores públicos aceitam proposta da Prefeitura

Numa assembleia realizada na noite desta sexta-feira (26) pelo sindicato da categoria, os servidores públicos municipais aceitaram por unanimidade a proposta da Prefeitura de Itupeva de reajuste dos salários. Todos os funcionários municipais concursados e estatutários receberão um abono de R$ 160. Para 75% dos servidores isso vai representar um ganho equivalente ao índice da inflação (4%). Para aqueles que recebem até R$ 1,6 mil, o reajuste chega a 10%.

O acordo entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itupeva só se aplica aos funcionários concursados e estatutários. “Estamos fazendo todos os esforços para que possamos colocar as contas da Prefeitura em dia, mas sempre pensando na valorização dos nossos servidores públicos. São eles os principais responsáveis em ajudar a colocar Itupeva de volta nos trilhos e aproveito para agradecer o empenho de todos”, afirmou o prefeito Marcão Marchi.

Além do abono de R$ 160, os servidores também terão redução de 50% no desconto estabelecido para a utilização do vale-combustível e vale-transporte. A Prefeitura de Itupeva também se comprometeu perante os servidores a reduzir os gastos com comissionados na folha de pagamento em até 50%.

O acordo firmado após a assembléia do sindicato será homologado já no início da próxima semana.