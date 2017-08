Em visita do governador, prefeito faz pedidos para o município

Próximo das comemorações da Semana do Meio Ambiente, o prefeito Marcão Marchi aproveitou a visita do governador Geraldo Alckmin, neste sábado (27), em Cabreúva, para solicitar, entre outros pedidos, a recuperação do trecho do rio Jundiaí que passa por Itupeva. A despoluição do rio resultaria em mais qualidade de vida para os moradores.

“A recuperação do rio Jundiaí vem sendo feita há quase 20 anos e hoje ele já é considerado despoluído em cidades como Jundiaí, Várzea Paulista e Indaiatuba. Sabemos que o Governo do Estado e a Sabesp estão investindo em tratamento de esgoto para despoluí-lo em outros municípios e Itupeva tem interesse nisso”, comentou Marcão Marchi.