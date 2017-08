Inverno solidário: corrida e animação no Parque da Cidade

Pouco antes das 8h deste sábado (27), a música e a animação já tomavam conta do Parque da Cidade. Com agasalhos e roupas próprias para a prática de exercícios físicos, um grupo de homens, mulheres e até um garotinho não perdeu um segundo sequer da aula de corrida de rua, ministrada gratuitamente pelos professores Daniela Salles e Thiago Koch, da equipe On Running. A atividade faz parte da campanha Inverno Solidário Itupeva, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Itupeva. Todos os participantes doaram agasalhos que serão posteriormente repassados às famílias carentes da cidade.

“Nós viemos juntas para treinar, para cuidar da saúde e fazer a doação”, comentaram as amigas Maria Luiza Vicente, Fabiana Rodrigues e Enides Trevisan. Com orientação dos professores, o treino começou com aquecimento e alguns exercícios. Um treinamento específico que aliou coordenação motora, resistência e força física também chamou a atenção de quem passava pelas dependências do parque. Nada complicado, mas que exigiu atenção de todos os participantes.

No final, todos participaram de uma corrrida no parque, com muita disposição.

Dança – Na próxima quarta-feira (31), às 19h, no Parque da Cidade, será a vez da aula de Fit Dance por meio de parceria com a Academia Aliança. Para participar, basta doar um agasalho novo ou em bom estado. Lembrando que outras peças como sapatos, edredons, toucas e luvas também podem ser doadas.