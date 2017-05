Moradores do Santa Isabel bloqueiam rua e pedem segurança

Cansados de serem vítimas da criminalidade, moradores do Jardim Santa Isabel protestaram e com tubos de concreto interditaram a rua José Tosi, principal acesso entre o bairro e a Rodovia Mário Tonolli.

Os moradores disseram à reportagem do Jornal de Itupeva que estão cansados de serem vítimas de furtos e roubos, sendo surpreendidos com portas e janelas de residências arrombadas por criminosos, que costumeiramente atacam no bairro.

Na última semana, foi registrado na Delegacia um assalto que envolveu uma gestante. A vítima, moradora do Jardim Santa Isabel, teve sua casa invadida por criminosos que a amarraram até que todos os pertences e objetos de interesse fossem levados.

Ainda segundo os moradores, os criminosos encontram facilidade de fuga, já que o bairro possui dois acessos, sendo um pela avenida Brasil e outro pela Rodovia Mário Tonolli, principal rota de fuga dos bandidos, que fogem para cidades como Cabreúva e Indaiatuba.

Outro questionamento dos moradores refere-se à questão do efetivo da Polícia Militar, que eles afirmam ser insuficiente para que rondas mais constantes sejam feitas no bairro , par a que os crimes deixem de ser frequentes.

Os moradores também disseram que pediram para a Prefeitura o fechamento da rua que dá acesso à rodovia e com isso dificultar as ações criminosas no bairro.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para preservar a ordem. Um trator da Prefeitura foi para o local, no intuito de retirar os tubos de concreto e desobstruir o acesso. Moradores afirmam que o protesto vai continuar até que providências sejam tomadas.