Grave acidente interdita Nelson Gulla

Um grave acidente de trânsito interditou parcialmente a Estrada Nelson Gulla, principal acesso entre a região Central e os bairros Monte Serrat e Rio das Pedras.

Por motivos ainda não apurados, o motorista de um veículo perdeu o controle e bateu contra um poste de iluminação pública. Com o impacto, o poste chegou a cair e com ele veio abaixo toda fiação elétrica. Com a queda da fiação, alguns bairros chegaram a ficar sem energia elétrica por cerca de 1 hora.

O motorista foi socorrido pelo serviço de resgate municipal e levado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde foi atendido pela equipe médica de plantão. A Polícia Militar foi até o local para controlar o trânsito, que só foi totalmente liberado após os reparos feitos pela CPFL – Companhia Piratininga de Força e Luz.

A foto do acidente foi enviada para a nossa redação pelo amigo leitor, Fernando Oliver.