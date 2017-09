Ex-GCM é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

‘’De acordo com a PM, o acusado de tráfico preso em flagrante delito é ex-Guarda Municipal da cidade de Itu e por motivos não informados havia sido exonerado da corporação’.

Uma denúncia via Copom levou a equipe do sargento Silvio a prender em flagrante delito o Ex-Guarda Civil Municipal da cidade de Itu, F. A. M. morador da cidade de Cabreúva, que é acusado dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o sargento Silvio, que comandou a ocorrência, a PM foi informada que o acusado estaria envolvido com o tráfico de entorpecente e que tinha certa quantidade de drogas, escondidas em sua residência, além da arma de fogo.

Com apoio do cabo Fischer e do soldado Thiago, bem como da equipe de Força Tática, que ocupavam a viatura 013 e 014, os policiais foram até endereço informado e detiveram o acusado, que franqueou a entrada da PM no interior da residência.

Os policiais também revistaram um veiculo Passat, onde foram localizados três mulas de maconha. No interior da casa estava K.M.L, que na cintura portava uma Pistola calibre .380.

Após vistoria na residência, foram localizados no guarda-roupas do quarto do Ex-GCM munições de calibre 380 e 38, e no quarto de K.M.L ., dentro de uma almofada, munições de calibre 12.

Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao plantão policial de Cabreúva, onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante de porte de arma de fogo e associação ao tráfico. Ambos foram encaminhados para o Centro Triagem do Município de Campo Limpo Paulista, onde permanecerão à disposição da Justiça.