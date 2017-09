Motoqueiro sofre acidente na rua Nica Preta

Um homem ficou ferido ao cair de moto na rua Nica Preta. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, terça-feira, 30 de maio.

De acordo com o motociclista, que por muito pouco não acerta em cheio um poste de energia elétrica, ele trafegava pela rua quando um veículo não identificado fechou sua frente, fazendo com que ele saísse do asfalto.

O motociclista perdeu o controle de direção, passou próximo do poste e estourou uma cerca de arame farpado, tendo caído em uma árvore de espinhos, já em meio a um pasto, próximo de um lago.

Dois rapazes que viram o acidente acionaram o serviço municipal de ambulâncias, tendo comparecido ao local os socorristas ‘Vermelho’ e Bruno, que prestaram socorro à vítima.

Depois de muito trabalho em meio aos galhos espinhosos, a vítima foi socorrida ao hospital municipal Nossa Senhora Aparecida, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A motocicleta, que ficou bem danificada, foi guardada em um alambique próximo, onde permaneceu à disposição da vítima, uma vez que possuía habilitação e sua documentação estava em ordem.

Os cabos Junior e Santana compareceram ao local dos fatos e registraram o ocorrido.