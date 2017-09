Prefeito se reúne com delegado da Polícia Federal

Com objetivo de debater ações de segurança que integram Itupeva e a Polícia Federal (PF), além de estreitar o relacionamento, o prefeito Marcão Marchi e o vice-prefeito Alexandre Mustafa se reuniram com o delegado regional da PF de Campinas, Paulo Víbrio Júnior, na tarde de segunda-feira (29).

O encontro serviu para que o chefe do Executivo repassasse informações gerais sobre a cidade e as especificidades. O prefeito também fez um breve balanço da gestão e discutiu sobre a situação de Itupeva.

Ao final da reunião, todos colocaram as instituições que dirigem à disposição para o bem-estar do povo, sempre com estrita observação aos princípios norteadores previstos na Constituição Federal.

“São fundamentais essas reuniões com outras autoridades para manter um canal aberto de contato entre as instituições, agora especialmente entre a Prefeitura de Itupeva e a Polícia Federal. Agradecemos ao delegado federal Paulo Víbrio Junior pela atenção e recepção, bem como por todos os esclarecimentos prestados. Especialmente sobre as possibilidades de retorno com serviços que poderão ser prestados aos cidadãos de Itupeva”, comentou o prefeito Marcão Marchi.