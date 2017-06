13 mil pessoas fazem Itupeva vencer o Dia do Desafio

A organização da 23ª edição do Dia do Desafio divulgou domingo (4) o resultado da disputa entre Itupeva e a cidade colombiana de Pacho (88 quilômetros da capital Bogotá). Com 13.124 participantes das atividades físicas preparadas pela Prefeitura de Itupeva e executadas quarta-feira (31), o município venceu o duelo – que tem objetivo de fazer com que as pessoas em todo o mundo saiam do sedentarismo.

O total de participantes itupevenses representa 29,2% da população, enquanto os colombianos só conseguiram movimentar 8,4% de um total de aproximadamente 30 mil habitantes. As informações constam no site da organização (http://ww2.sescsp.org.br/diadodesafio/itupeva)..

No ano passado, Itupeva havia conseguido mobilizar 12.680 pessoas para as atividades do Dia do Desafio. Superar esta marca em 2017 foi mais do que um prêmio para toda a população. “Foi um ótimo resultado que tivemos com esse grande número de pessoas. Conseguimos atrair a atenção de todos para a importância da prática de atividades físicas, pela melhora na qualidade de vida e na saúde que isso provoca”, destacou Robinson Toledo, secretário de Esportes e Lazer.

Entre as estratégias traçadas pela Prefeitura para o sucesso no evento, o engajamento de empresas, academias e grupos que praticam atividades físicas no município foi destacado pelo secretário. A parceria com a Secretaria de Educação e Cultura também foi fundamental. “Ficamos bastante satisfeitos pela adesão que tivemos e temos muito a agradecer às pessoas que participaram, empresas que motivaram os funcionários, às academias e a todos os grupos que reservaram um tempinho desse dia para entrar no desafio. Um agradecimento especial ao prefeito Marcão Marchi e à presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi”.

Participaram 11 creches, 21 escolas municipais, a Escola Estadual José Polli, cinco escolas particulares (E. Especial Adélia Madani – APAE; SECI – Sociedade de Ensino e Cultura de Itupeva – Anglo; Escola Nova Vida – Objetivo; Colégio Trevo; Colégio Interação); 12 academias e clubes (Shekinah Personal Trainer Studio, Aliança Gym, Acqua Marine, Estúdio Luar Dança e Teatro, Associação Kenko de Karatê, Associação Subaru de Karatê, Kim Tênis, Academia Vander, Star Fitness, Jessica Maia Studio de Pilates e Fisioterapia, Overall Gym, ONG Filhos do Céu); as empresas Sorvetes Jundiá, Jamaica Embalagem, Agilcor e a Rádio Itupeva FM 105,9; Prefeitura de Itupeva e Câmara Municipal; ginásio Dorival Raymundo, ginásio Hortênsias, Chácara do Abobrinha, Parque da Cidade, Centro de Lazer do Trabalhador, grupos e a população em vários bairros.

O que é – Essa é a 23ª edição do Dia do Desafio – Você se mexe e o mundo mexe junto. Criado na década de 1980, no Canadá, é promovido mundialmente pela TAFISA – The Association for International Sport for All e realizado no Brasil desde 1995 pelo Sesc SP (passou a coordenar o evento em todo o continente americano, a partir de 2000).

É a maior campanha do mundo para incentivo à prática regular de atividade e esporte, com o objetivo de propor uma competição amigável entre as pessoas, organizações e cidades. No ano passado, a atividade contou com mais de 48 milhões e 100 mil participantes, de 3.697 cidades em 20 países diferentes.