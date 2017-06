Bom Jardim e União Beira Rio assumem liderança

A segunda rodada do 26º Campeonato Veterano de Futebol, disputada domingo (4), teve como destaque dois times que venceram os confrontos e assumiram a liderança nos respectivos grupos. As partidas aconteceram no Centro de Lazer do Trabalhador (Campão) e no centro esportivo Santa Elisa.

Na primeira partida no Campão, às 8h, Flamengo e EC Medeiros empataram por 0 a 0. O resultado foi pior para o Flamengo, que estreou com derrota na rodada passada, pelo Grupo B, e agora soma apenas um ponto.

Na segunda partida, o União Beira Rio encarou o Gati FC em confronto direto pela ponta e se deu bem: venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança isolada do grupo. Almir Ferreira e Juliano Moreira fizeram os gols da vitória, enquanto Washington Gonçalves diminuiu no final.

Já no CE Santa Elisa, Wogel FC e Sampaio Correa ficaram no empate por 1 a 1 na primeira partida (gols de Edgar Gabriel e Lenilson Pereira). O empate foi mais prejudicial à Wogel, que terminou a segunda partida na competição sem vencer.

No jogo de fundo, o ARC Bom Jardim não tomou conhecimento do EC Pirâmide e venceu por 4 a 0, segundo bom resultado do time e que garantiu a ponta do Grupo A. Os gols foram marcados por João Carlos, Reginaldo Alves, Vicente José e Alex Santos.

Próxima rodada – A terceira rodada do Veterano começa neste sábado (10), com dois jogos no Campão: União Beira Rio e Sampaio Correa, às 18h30; Master União 3P x ARC Bom Jardim, às 20h.

No domingo (11), o Campão recebe mais dois jogos: FC Amigos Santa Cruz x Flamengo, às 8h30; EC Guacuri x Wogel FC, às 10h.

No CE Santa Elisa, jogam Juventus x América FC, às 8h45; e o confronto entre EC Medeiros x Gati FC encerra a rodada.