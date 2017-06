Ciclistas de Itupeva conquistam pódio em Capivari

Os dois ciclistas de Itupeva que representam a equipe TemBikes – Pedal Live , Michael Henrique e Valdinei Vieira, participaram neste domingo (4) da 2ª Etapa da Copa MTB Kalangas Outdoor, em Capivari, e fizeram bonito. A prova havia sido cancelada dia 21 de maio, por conta da chuva. De lá, os itupevenses trouxeram um troféu de campeão e outro de vice-campeão.

Michael Henrique não fez uma boa largada, mas aos poucos se recuperou. Com 1h36min de prova, ele cumpriu os 43 km e cruzou a linha de chegada como campeão na categoria Sport Expert. “Estou treinando muito forte e sentia que a primeira vitória estava próxima, mas não imaginava que seria em Capivari. Fiquei emocionado em conquistar o lugar mais alto do pódio”, comentou.

Já Valdinei Vieira fez uma prova de estratégia e conseguiu se manter no pelotão da frente desde o início da corrida, chegando a brigar pela vitória até nos últimos quilômetros. No final, porém, o ciclista de Itupeva chegou atrás de Romeu Junior e ficou com a segunda colocação na categoria Sport Master A. “Foi uma prova equilibrada e fiquei muito feliz em conseguir a segunda colocação. Isso mostra que os treinamentos estão surtindo efeito”, ressaltou Valdinei.

A próxima etapa da Copa MTB Kalangas Outdoor está marcada para 30 de julho, em Rio das Pedras.