Começam os festejos juninos nas escolas municipais

Considerada a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, atrás apenas do Carnaval, as festa juninas são celebradas no país desde o século XVII. Em Itupeva, três escolas da rede municipal de ensino inciaram as festividades nesse sábado (3). Até o final do mês, outras unidades também realizarão eventos deste tipo.

A primeira escola a abrir as comemorações foi a Emefei Bairro da Mina, com danças típicas, barracas de pesca, churros, doces, milho verde, espetinhos e pasteis. Um dos atrativos que mais chamava a atenção era o painel para de fotografias, em que as crianças posavam para os cliques dos pais e familiares como recordação da festa junina.

“Essas festas servem para aproximar a comunidade, ver a alegria dos alunos e a união dos pais com a escola”, disse a diretora Márcia Munhoz. “É muito emocionante ver meu filho participando desses eventos, além de se divertir ele está aprendendo a história do nosso País”, ressaltou Maiara Mariana, mãe do Cauã.

Na Emefei Jacob Victor Levis, muitas pessoas aproveitaram o dia para dançar, praticar a ‘zumba caipira’ e assistir teatro com peças da vida na zona rural. Os convidados também brincaram nas barracas de pescaria, boca do palhaço e cama elástica, além de saborear doces da fazenda, pasteis, maçã do amor, algodão doce e refrigerante. “Temos como objetivo unir a população e conseguimos fazer um evento descontraído, emocionante” comentou a diretora Yara Burgos.

No final do dia, a Emefei Fazenda Pinheiro encerrou o primeiro dia de festividades juninas nas escolas da rede municipal, com muitas brincadeiras e comidas típicas.

O secretário de Educação, Fábio José de Andrade, acompanhou as festividades.

Festas já programadas para a próxima semana:

09/06

18h – Creche Municipal Neide Maria Viguetti Checchinato – Residencial Pacaembu

10/06

09h – Emei Profª Nilma Cortellazzi Tartalha – Residencial São José

10h – Emef Monteiro Lobato – Vila São João

10h – Emefei Profª Maria Stela Sales Izzo – Parque das Hortênsias

10h – Emefei Vereador Laerte Retondo – Nova Monte Serrat

11h – Emefei Fazenda Calixto – Monte Serrat

11h – Emef Victória Cômodo Raymundo Fernandes – Jardim Alegria

14h – Emefei Jardim Vitória – Bairro Jardim Vitória

18h – Emefei Cássio Bussab – Santa Elisa