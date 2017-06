Fusca perde os freios e bate em poste

Duas pessoas sofreram ferimentos após um acidente de trânsito, que aconteceu nesta segunda-feira (5) na estrada Joaquim Bueno Neto, acesso ao Shopping Serra Azul, em Itupeva.

De acordo com informações, um veículo Fusca ocupado por duas pessoas seguia no sentido do shopping quando o carro apresentou problemas no freio.

Devido o local ser de declive, o Fusca ganhou velocidade e, sem conseguir acionar os freios, o condutor perdeu o controle de direção e bateu violentamente contra um poste de energia elétrica.

Uma mulher que ocupava o banco do carona sofreu fratura de fêmur e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida pela equipe de resgate de Outlet Premium e levada até o hospital de Itupeva, de onde foi transferida para o hospital São Vicente de Paula, onde seria submetida a uma cirurgia.

Os socorristas Boa e Dalmo, do Setor Municipal de Ambulâncias de Itupeva também compareceram ao local para prestar socorro às vítimas, porém, segundo informações dos resgatistas, o motorista do Fusca não quis ser conduzido ao Pronto Socorro para avaliação médica.

A polícia compareceu ao local para o registro da ocorrência e também preservar o carro, que sofreu danos de grande monta, até que este fosse retirado do local.