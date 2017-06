Itupeva vai disputar o terceiro lugar na Copa Sindvôlei

O time feminino de vôlei adulto da Prefeitura de Itupeva vai disputar o terceiro lugar da 2ª Copa SindVôlei. Na última partida do segundo turno, sexta-feira (2) à noite, a equipe derrotou o Ellas por 3 a 1 (25/21, 25/21, 23/25 e 25/20), na quadra da sede de campo do Sindicato dos Metalúrgicos.

Sob o comando da professora Adriana Arista Silva, o time montado este ano pela Secretaria de Esportes e Lazer ganhou experiência para as próximas competições. “Todas merecem os parabéns e o reconhecimento por representarem com muita honra nossa cidade e levar o nome do esporte itupevense com muito orgulho”, destacou o secretário Robinson Toledo.

A disputa do terceiro lugar na competição terá data, horário e adversário a serem definidos pela organização da Copa. O elenco itupevense foi formado por: Amanda, Silvia, Michele, Laís, Sabrina, Val, Aline, Yasmin, Mariana, Manuella, Erika, Janaína, Camila, Michele, Isabela, Patrícia, Suellen e Tábata.

Escolinha – Quem quiser conhecer mais sobre as modalidades que a Prefeitura de Itupeva oferece gratuitamente para todas as idades, basta procurar a Secretaria de Esportes e Lazer no ginásio municipal Dorival Raymundo ou entrar em contato pelo telefone 4591-1214.