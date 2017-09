Parceria vai revitalizar o ginásio Adolpho Barbi

Com uma parceria entre Prefeitura de Itupeva e Montante, empresa que está construindo o empreendimento do Jardim das Angélicas no município, foi firmado nesta segunda-feira (5) o inicio da revitalização do Ginásio Adolpho Barbi, no bairro Rio das Pedras.

“Temos as empresas como parceiras de Itupeva neste momento de reorganização da cidade, após um tsunami de irresponsabilidade que deixou mais de R$ 200 milhões em dívidas. Já fizemos várias ações deste tipo e continuaremos fazendo em benefício da população”, afirmou o prefeito Marcão Marchi.

Plínio de Giaimo e Bruno Gonçales

O trabalho foi definido após reunião entre o secretário de Habitação, Obras, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano, Bruno Gonçales, e o diretor de Novos Negócios da Montante, Plínio de Giaimo. “O ginásio passará por uma reforma nas estruturas metálicas, ganhará nivelamento de piso, nova pintura e demarcação poliesportiva”, comentou o secretário.

“Acreditamos que o esporte é uma ferramenta em benefício da comunidade, principalmente afastando os jovens e as crianças das drogas. Em cada empreendimento da Montante procuramos oferecer uma ação para o município”, disse Plínio de Giaimo.