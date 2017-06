Segundona do Futsal tem 34 gols na segunda rodada

Com uma média acima de cinco gols por jogo, a segunda rodada do 30º Campeonato Principal de Futsal, organizado pela Prefeitura de Itupeva, chegou ao fim na ultima sexta-feira (2). Destaques para União da Nova/Nova Monte Serrat e Paulista Havaí, que venceram seus confrontos por 7 a 0.

A competição terá continuidade nesta quinta-feira (8), com três jogos abrindo a terceira rodada. Atlético UBR e Leicester FC abrem as disputas às 19h, na sequencia Pire Pack e Amigos do Bairro se enfrentam, e por ultimo Juventus e Guacuri FS fecham a noite.

Na sexta-feira (9), a rodada continua, com Esperança FC medindo forças com o M.D.V., às 19h. A terceira rodada termina no sábado (10), com dois jogos, Atlético Santa Helena e Pacaembu, às 18h, e Galátikos contra SC Suave às 19h.

Todos os jogos do 30º Campeonato Principal de Futsal são realizados no ginásio Dorival Raymundo.