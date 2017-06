Torneio de Tênis promove atividades físicas e inclusão social

O esporte itupevense gera bons frutos a cada nova competição. Dessa vez, levar o esporte como inclusão social foi a missão do Torneio de Tênis, sábado (3), nas quadras da Academia Kim Tênis. Atletas do Pept (Projeto Esporte Para Todos), da Prefeitura de Itupeva disputaram partidas.

“Nós já fazemos o festival de tênis todo ano e todos os atletas são premiados. Hoje é diferente, temos uma competição acontecendo. O prazer é o mesmo”, afirmou a professora Jane Bergantin, idealizadora do projeto.

Os primeiros colocados de cada nível, a partir de agora, fazem parte do banco de dados das Olimpíadas Especiais e participarão do sorteio para os Jogos Estaduais – competição marcada para novembro deste ano. Após isso, os campeões estaduais participam de outro sorteio, desta vez em nível nacional. Quem vencer nesta última fase terá garantida a participação no sorteio para os Jogos Mundiais, em Abu Dhabi, daqui dois anos.

Teresa Leitão e Jane Bergantin

“É muito importante esse tipo de competição para os atletas colocarem em prática o que aprendem nos treinamentos, representando as cidades e mostrando que o tênis é um esporte acessível para todos”, declarou Teresa Leitão, diretora nacional das Olimpíadas Especiais.

Famílias – Também no sábado (3) foi realizado o Encontro de Famílias, em que os participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências em rodas de conversa, além de uma dinâmica de massagens com os fisioterapeutas de pilates da academia.

O evento foi organizado pelo Pept em parceria com as Olimpíadas Especiais Brasil. A Academia Kim Tênis cedeu as quadras para a realização das partidas.