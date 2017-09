Basquete feminino tem fim de semana vitorioso

O basquete feminino adulto da Prefeitura de Itupeva teve um ótimo fim de semana, com duas excelentes atuações em dois torneios distintos.

No sábado (3) o time foi até Americana para participar de etapa do Torneio Sub-17 de Basquete Feminino, organizado pela ADCF Unimed e Sicoob Unimais, com apoio da secretaria de Esportes da cidade sede. Com fórmula diferente das anteriores, que permitiu que o time adulto representasse Itupeva, as meninas do técnico e professor da secretaria de Esportes e Lazer, Maurício Gobi, tiveram um ótimo rendimento, vencendo Hortolândia por 56 a 42 e fazendo disputa acirrada com Itatiba, que acabou com vitória das adversárias pelo placar de 34 a 27. O torneio terminou com a ADCF Unimed/Sicoob, de Americana, como campeã, depois de disputa equilibrada contra Itatiba e resolvida apenas na prorrogação, com placar final de 47 a 42.

Já no domingo (4) o time voltou a jogar, dessa vez recebendo Hortolândia no ginásio Dorival Raymundo pela Associação Regional de Basquete (ARB), competição em que havia estreado com derrota na semana anterior, contra Santa Bárbara d’Oeste. As duas equipes já haviam se encontrado no dia anterior, em Americana, com vitória itupevense e, no segundo encontro, Itupeva foi ainda melhor, não dando chance à adversária e terminando o jogo com uma convincente vitória, por 81 a 48. O resultado colocou o time da cidade na liderança da competição, com 3 pontos, à frente de Santa Bárbara d’Oeste e Valinhos, que só jogaram uma vez cada; Hortolândia, e XV de Piracicaba, que faz sua estreia nesse sábado, contra Santa Bárbara.

O time itupevense, por sua vez, volta a jogar apenas no dia 25, e vai a Piracicaba, para enfrentar a equipe da casa, às 10h.

O elenco de Itupeva é formado por Giovana Rod. Peres Falandes, Gabriela Godoy Alves, Monique De Souza Barboza, Giovanna Maria Bueno, Jéssica C. Nascimento Torres, Daiane Polli, Thais Heloísa Da Silva Narcizo, Jaisa Cristiane O. Dos Santos, Maiara Magno Da Silva, Aline Valero Monarolo e Aline Zacchi.