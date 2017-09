Especialistas fazem palestras sobre o Meio Ambiente

Com o objetivo de falar sobre dois importantes temas, a Prefeitura de Itupeva realiza duas palestras, nesta quarta-feira (7), a partir das 19h, na Câmara Municipal. “É muito importante que a população participe dessas ações da Semana do Meio Ambiente. Os temas apresentados fazem parte do dia a dia de cada um de nós. A conscientização ambiental é fundamental para minimizarmos os impactos gerados na natureza”, declarou o prefeito Marcão Marchi.

A primeira palestra será proferida por Thiago Pietrobon, que falará sobre responsabilidade ambiental. “Escolhemos o Thiago pois ele é uma pessoa de referência dentro do Consórcio do PCJ (Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), do qual fazemos parte”, explicou Renato Gonçalves, secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

A segunda palestra terá início às 20h, com o especialista Aguinaldo Leite trazendo a palestra “Os desafios dos municípios de pequeno e médio porte para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. “Achamos importante esse tema pois além da responsabilidade do município, cada um de nós pode estar fazendo a sua parte, separando os resíduos de forma correta e desta forma colaborar com a preservação do meio ambiente”, completou o secretário.

Outras ações – Durante toda a semana as escolas do município receberão ações voltadas ao meio ambiente. No domingo (11) acontecerá o plantio de mudas no Parque da Cidade. No mesmo dia, os Escoteiros de Itupeva entregarão panfletos sobre a Leishmaniose.