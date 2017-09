Fundo Social faz as primeiras doações do ‘Inverno Solidário’

A campanha Inverno Solidário Itupeva de fato já é um sucesso. “A adesão da população me surpreendeu. Estamos recebendo muitas doações e isso vai ajudar aquelas pessoas que mais precisam”, declarou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi.

Nos últimos dias, o Fundo Social deu início à distribuição das roupas, cobertores, mantas, edredons e sapatos arrecadados na campanha e que passaram por conserto antes de serem entregues.

“A campanha é maravilhosa. Vou levar algumas peças para a minha neta que tem 10 anos, sabe como é o coração de avó, né?”, explicou Maura Amancio Tenório, que já retirou um kit de peças.

A campanha – A arrecadação começou dia 8 de maio e segue até dia 30 de junho. Em parceria com as academias da cidade, diversas atividades físicas foram oferecidas gratuitamente à população, que participou e também doou agasalhos.

Colaborar com a campanha é muito fácil, pois as caixas de arrecadação estão espalhadas em diversos comércios da cidade, numa parceria com a ACE (Associação Comercial e Empresarial). O Fundo Social de Solidariedade também é um ponto fixo de arrecadação, na rua Professora Deolinda Silveira de Camargo, 100, Jardim São Vicente.