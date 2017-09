Itupeva goleia, mas classificação fica distante

Encarando o lanterna da competição, nessa segunda-feira (5), o time masculino de futsal adulto da Prefeitura de Itupeva foi a Jundiaí e goleou o Canarinho, por 8 a 2, pela Copa Lance Livre. A vitória do Asp-Fut sobre o Ideal Vila Rica na outra partida da noite, deixou ainda mais distante a chance de classificação da equipe itupevense, mesmo com o bom resultado.

Itupeva vem fazendo uma boa campanha no futsal nesse ano de 2017 e, depois de conquistar o vice-campeonato na Copa TV Tem, a mais importante competição de futsal da região, pôde se dedicar exclusivamente à Copa Lance Livre. Tendo alcançado a segunda vitória seguida, de quatro conquistadas na competição até aqui, o time manteve o sexto lugar, com 14 pontos, apenas três da zona de classificação. Nessa última partida, o grande nome do jogo foi Lucas Leandro, que marcou 3 vezes. Renan fez dois, enquanto que Rômulo, Gustavo e Lucas Paixão completaram os números da goleada por 8 a 2.

Atuaram pelo time Gustavo, Rômulo, Renan, Alex,Gabriel, Vinicius Teixeira,Lucas Paixão, Leonardo, Thiago Romera, Guilherme e Lucas Leandro. O técnico do time é o professor da secretaria de Esportes e Lazer Claudio Siani, que contou, nessa partida, com apoio de Helinho.

O time itupevense ainda tem uma partida, contra o Alfa, no dia 14 às 20h, no Bolão e depende de tropeços dos seus adversários diretos na busca pela classificação, DNA e São João, sendo que o primeiro enfrenta Valinhos no dia 12 e pode chegar a 20 pontos, enquanto que o segundo joga contra o líder Colorado no dia 7 e contra o Alfa, também no dia 12, podendo alcançar 23 pontos, caso conquiste duas vitórias. Itupeva pode chegar apenas até 17 pontos, então precisa da derrota dos adversários e vantagens em critérios de desempate para ficar com a vaga.

De qualquer forma, caso não alcance a classificação, além do destaque pelas ótimas apresentações na Copa, Itupeva, assim como os outros cinco times que não se classificarem, disputam o Torneio da Amizade.