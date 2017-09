Itupeva perde para o Uirapuru e se complica na Copa Regional

As categorias sub-10, sub-12 e sub-14 de futsal masculino da Prefeitura de Itupeva receberam o Clube Uirapuru no ginásio Dorival Raymundo, no último domingo (4) e acabaram sofrendo revés nas três partidas. Os resultados deixaram as equipes com situação complicada dentro da competição.

Na primeira disputa, pelo sub-10, o adversário conseguiu vencer por 2 a 0, decretando a terceira derrota da categoria itupevense no torneio. No segundo jogo, pelo sub-12, que ainda não venceu na Copa Regional, o jogo terminou em 7 a 3. No sub-14, a superioridade adversária foi maior e a partida terminou em 6 a 0 para o Uirapuru. O sub-14 também segue sem vencer na competição.

O time sub-16 não entrou em quadra porque o Uirapuru não tem time nessa categoria, então a equipe itupevense aguarda a marcação de confronto contra outro adversário.

Com as vitórias, o time visitante conseguiu subir na tabela, terminando a rodada na zona de classificação na categoria sub-14. Já os itupevenses caíram para sexto lugar na sub-10, e mantiveram a 7ª e 10ª posição no sub-12 e sub-14.

A Copa Regional de Futsal conta com 12 equipes no total (variando em categorias), que jogam entre si em turno único, com os quatro melhores de cada categoria se classificando para o quadrangular final. Os times que não se classificarem para a semifinal disputam o Torneio da Amizade.