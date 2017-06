Prefeitura e CPFL incentivam o consumo inteligente da eletricidade

Pensando no meio ambiente, a Prefeitura de Itupeva e a CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz) estão promovendo a conscientização das pessoas sobre o consumo de energia elétrica.

Por meio da Secretaria de Educação, os diretores da rede municipal participaram de um curso de formação destinado a promover ações lúdicas e interativas com foco na mudança de hábitos e comportamento dos alunos e comunidades locais. No dia 20 de junho, será a vez dos professores participarem.

Como parte desta iniciativa, um espetáculo teatral é apresentado nas escolas. A peça encena situações e exemplos do dia a dia, para que o espetáculo crie vínculos com o público, propondo criar um processo educativo diferenciado, divertido e complementar.

No final de julho será divulgado um cronograma estabelecendo a data para que a Unidade Móvel de Ensino Multifuncional passe por Itupeva. A ação contará com a visitação dos professores e alunos das escolas da rede, no qual serão desenvolvidas atividades educativas que possibilitem uma interação com os conceitos de energia elétrica e as práticas de conservação, utilização racional dos recursos e meio ambiente, além de proporcionar atividades de lazer e entretenimento.

Mobilização – As escolas participantes concorrerão a prêmios, motivando e mobilizando o público escolar para trabalhar de forma contínua as temáticas: meio ambiente, sustentabilidade, eficiência e segurança energética. Concorrerão escolas, alunos do 2º ao 5º ano e professores.

Representando a Datte, empresa parceira da CPFL neste projeto, os arte-educadores Natalia Betiol e Clóvis Almeida estiveram no gabinete do prefeito Marcão Marchi, segunda-feira (6), Eles o presentearam com uma miniatura da Unidade Móvel de Ensino Multifuncional. O vice-prefeito Alexandre Mustafa também participou da reunião.