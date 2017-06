Colombiano e preso com R$20 mil em produtos furtados do Outlet

Um colombiano foi detido e preso após furtar cerca de R$ 20 mil em peças de roupas e tênis de marcas variadas. O crime aconteceu no Outlet Premium, localizado no bairro Rio Acima, no último final de semana.

A GCM de Itupeva foi acionada a comparecer ao local dos fatos, onde o acusado já estava detido pela equipe de segurança do local. Com o acusado foram encontradas algumas peças que havia sido furtada de lojas do centro comercial.

Segundo informações dos guardas municipais, o acusado utilizava uma bolsa revestida de alumínio para retirar as peças, uma vez que o alumínio impedia que o lacre anti-furto fosse acionado na saída das lojas.

Conduzido até a Delegacia de Polícia de Itupeva pelos GCMs Barbosa e Ronaldo, o homem, que tem mais de 50 anos, foi apresentado à autoridade policial que, após se cientificar dos fatos, ratificou a voz de prisão do acusado por furto qualificado, sendo determinada sua recolha ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde aguardaria à disposição da Justiça.

A polícia acredita que o acusado não agiu sozinho, uma vez que a quantidade de produtos localizados em seu veículo era muito grande.

OS GCMs Leandro, Fidêncio e Cassiano também participaram da ocorrência.