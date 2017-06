Fruto Musical apresentou o ‘Concerto Grandes Talentos 2017’

O Centro Cultural ‘Fruto Musical’ realizou, no último sábado, dia 3 de junho, uma elogiada apresentação musical da temporada artística de 2017. O evento aconteceu na área externa do Fruto Musical, onde convidados e familiares dos músicos aplaudiram a destacada apresentação.

Peças dos principais músicos mundiais, como os compositores alemães, Ludwig van Beethoven e Johann Sebastian Bach, além de importantes nomes da música brasileira, como Renato e seus Blue Caps e Alice Botelho, fizeram parte do programa apresentado.

Participaram do evento os corais que integram o ‘Projeto Fruto Musical’: Corais Pequenos Cantores; Coral Jovens Cantores e Madrigal Fruto Musical. Destaque do evento ficou para a apresentação de canto de Hélio Fuller, que prestes a completar 92 anos de idade arrancou aplausos calorosos do público presente.

Acompanhado das professoras, Margarete e Miriã, seo interpretou a canção nº 4 da Harpa Cristã “Deus Cuidará de Ti”. Acompanhado de integrantes do Coral Pequenos Cantores e do Coral Jovens Cantores, a professora Miriã Campos apresentou a música “Trabalho Escravo”, letra de sua autoria, adaptada da música Thriller, de Michael Jackson.

A lua trouxe ainda mais beleza ao evento e, desde o final da tarde, brilhou ao lado dos músicos e cantores do Centro Cultural ‘Fruto Musical’, que finalizaram a apresentação com o aplauso e reconhecimento do público.